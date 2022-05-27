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    27 мая 2022, 11:15

    Почти 200 тысяч жителей подключились к сбору предложений по ремонту дорог в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Сбор предложений по ремонту дорог Подмосковья на 2023 год заканчивается на «Доброделе». Осталось пять дней. Свыше 196 тысяч человек уже приняли участие.

    Почти 200 тысяч жителей подключились к сбору предложений по ремонту дорог в Подмосковье | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что активнее всего голосуют за ремонт в Ступине, Раменском, Сергиевом Посаде, Щелкове, Воскресенске, Коломне.

    В среднем за три года число участников в проводимых нами сборах предложений выросло в 4,5 раза

    Алексей Гержик.

    Сбор предложений завершится 31 мая, а 1 июля начнется второй этап — голосование по дорогам, предложенным жителями.

    Участие могут принять пользователи, зарегистрированные на «Госуслугах». Задача опроса — определить дороги, которые отремонтируют в 2023-м, а в этом году асфальт обновляют на 320 участках, выбранных жителями с помощью голосования в 2021-м.

    Почти 200 тысяч жителей подключились к сбору предложений по ремонту дорог в Подмосковье | Изображение 2

    Узнать, какие дороги Подмосковья отремонтируют в этом году, можно по ссылке.