Более 20 тысяч жителей Подмосковья поддержали акцию «Покорми птиц»

Предварительные итоги акции «Покорми птиц» огласили в Подмосковье. В этом году участниками стали более 20 тысяч жителей, отметил министр экологии региона Тихон Фирсов.

По его словам, среди участников было больше всего ребят из детских садов.

Абсолютным лидером по числу участников стал Электрогорск — 2015 человек Тихон Фирсов.

Следом идут Чехов и Талдом. Всего к акции подключились 23 городских округа. Они сами создавали и развешивали домики и кормушки для птиц.

Кроме того, для участников состоялись мастер-классы и даже небольшие фестивали. Больше всего программ подготовили в Луховицах.

Также в рамках акции проходил конкурс на самую красивую и оригинальную кормушку. Пока мероприятия продолжаются, а окончательные итоги подведут позже.