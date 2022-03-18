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    18 марта 2022, 09:59

    Более 20 тысяч жителей Подмосковья поддержали акцию «Покорми птиц»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Предварительные итоги акции «Покорми птиц» огласили в Подмосковье. В этом году участниками стали более 20 тысяч жителей, отметил министр экологии региона Тихон Фирсов.

    Более 20 тысяч жителей Подмосковья поддержали акцию «Покорми птиц» | Изображение 1

    По его словам, среди участников было больше всего ребят из детских садов.

    Абсолютным лидером по числу участников стал Электрогорск — 2015 человек

    Тихон Фирсов.

    Следом идут Чехов и Талдом. Всего к акции подключились 23 городских округа. Они сами создавали и развешивали домики и кормушки для птиц.

    Кроме того, для участников состоялись мастер-классы и даже небольшие фестивали. Больше всего программ подготовили в Луховицах.

    Более 20 тысяч жителей Подмосковья поддержали акцию «Покорми птиц» | Изображение 2

    Также в рамках акции проходил конкурс на самую красивую и оригинальную кормушку. Пока мероприятия продолжаются, а окончательные итоги подведут позже.