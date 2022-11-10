Подмосковье 10 ноября 2022, 14:32 Жители Подмосковья подали свыше миллиона заявок на услуги Росреестра с начала года

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МФЦ получил более миллиона заявок на государственную регистрацию прав и кадастровый учет с начала года. Услуги стали самыми популярными в центре, рассказали в Мингосуправления региона.

Вице-губернатор области Ирина Каклюгина рассказала, что всего МЦФ получил более 5,6 миллиона заявлений в этом году.

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«Мы постоянно улучшаем качество предоставления государственных и муниципальных услуг, чтобы находиться в офисах было еще комфортнее», — отметила она.

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Другими популярными услугами стала регистрация в ЕСИА — почти 673 тысячи заявлений, миграционный учет — более 547 тысяч заявлений и регистрация по месту жительства — свыше 514 тысяч.

Предприниматели часто пользовались услугами выписки из ЕГРН — почти 57 тысяч раз, миграционного учета — 29 тысяч и государственной регистрации юрлиц и ИП — 14,5 тысячи.

«В Московской области открыты 125 офисов МФЦ и 191 территориально обособленное подразделение. Они работают по удобному графику: жители могут подать документы в течение дня, вечером или в субботу, а некоторые офисы не закрываются даже по воскресеньям», — отметила глава Мингосуправления Надежда Куртяник.

Адреса центров можно узнать на карте.