30 мая 2023, 16:50
Жители Подмосковья подали свыше 94 тысяч заявок на земельные госуслуги с начала года
Свыше 94 тысяч заявление на госуслуги по земле имуществу рассмотрели в Подмосковье с начала года. Срок их предоставления составляет до 15 рабочих дней после перевода в электронный формат.
Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, самыми популярными услугами оказались перераспределения земель и предоставление участков в аренду и собственность без торгов.
Реклама
«Перевод услуг в „цифру“ позволил не только принимать документы от граждан из любого места и в любое время, но и сократить сроки предоставления услуг. Сейчас средний срок получения услуг составляет от одного до 15 рабочих дней», — отметила глава ведомства Наталья Адигамова.
За это время жители подали около 21,3 тысячи заявок на перераспределение участков и более 1,9 тысячи — на предоставление недвижимости в аренду или собственность без торгов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Недвижимость
Госуслуги
Реклама
Реклама