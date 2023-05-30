Подмосковье 30 мая 2023, 16:50 Жители Подмосковья подали свыше 94 тысяч заявок на земельные госуслуги с начала года МИО МО

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Свыше 94 тысяч заявление на госуслуги по земле имуществу рассмотрели в Подмосковье с начала года. Срок их предоставления составляет до 15 рабочих дней после перевода в электронный формат.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, самыми популярными услугами оказались перераспределения земель и предоставление участков в аренду и собственность без торгов.

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«Перевод услуг в „цифру“ позволил не только принимать документы от граждан из любого места и в любое время, но и сократить сроки предоставления услуг. Сейчас средний срок получения услуг составляет от одного до 15 рабочих дней», — отметила глава ведомства Наталья Адигамова.

За это время жители подали около 21,3 тысячи заявок на перераспределение участков и более 1,9 тысячи — на предоставление недвижимости в аренду или собственность без торгов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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