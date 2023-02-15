Подмосковье 15 февраля 2023, 18:58 Жители Подмосковья подали свыше 81 тысяч онлайн-обращений в архивы за год

Читать 360tv в

Жители Подмосковья могут получить сведения из архивов региона через «Госуслуги». По данным учреждений, 90% обращений в прошлом году поступило в электронном виде. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Глава ведомства Надежа Куртяник рассказала, что жители запрашивали информацию в архивах более 81 тысяч раз в 2022 году.

Реклама

«Чаще всего жители онлайн запрашивали информацию о недвижимости — 59% обращений. 23% электронных заявлений связаны с подтверждением трудового стажа и заработной платы», — добавила она.

Реклама

В архивах можно получить данные о недвижимости, стаже работы или размере зарплаты, личную информацию и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».