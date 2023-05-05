Подмосковье 05 мая 2023, 12:58 Жители Подмосковья подали свыше 300 заявок на размещение объектов в лесу с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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Количество обращений за разрешением на размещение объектов в лесу выросло в 10 раз в Подмосковье. С начала года жители подали 337 заявления.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в прошлом году жители подали 130 заявлений, из которых 20 были электронными. В этом году заявок было 337 и 227 — в цифровом виде.

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Он добавил, что для размещения объектов на лесных территориях нужно заполнить заявление и приложить к нему необходимые документы. Срок оказания услуги сократился с 20 до 10 рабочих дней, а ответ на заявку направляют в личный кабинет на «Госуслугах».

Разрешение на размещение объектов в лесу необходимо для некапитального строительства. Это могут быть спортивные и благоустроенные зоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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