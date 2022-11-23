Подмосковье 23 ноября 2022, 09:37 Жители Подмосковья подали свыше 2 тысяч заявок на обучение по социальному сертификату за месяц

Читать 360tv в

Жители Подмосковья использовали социальные сертификаты для обучения свыше двух тысяч раз за месяц. Сделать это можно через «Госуслуги», рассказали в Мингосуправления региона.

Глава министерства Надежда Куртяник рассказала, что новой услугой могут воспользоваться жители от 50 лет и старше. Подать заявку могут сами предпенсионеры и их родители.

Реклама

«В рамках услуги доступно оформление социального сертификата и выбор программы обучения. Услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней», — добавила она.

Реклама

Обучение будут проводить коммерческие организации из реестра исполнителей услуг по соцсертификату. Среди доступных специальностей — бухгалтер, веб-дизайнер, кондитер, парикмахер и другие. Обучение проходит от 16 до 500 часов в очно, очно-заочной или дистанционной форме. ПО завершении курса участники получают диплом о переподготовке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».