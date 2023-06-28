Подмосковье 28 июня 2023, 11:59 Жители Подмосковья подали свыше 2 тысяч заявок на гаражную амнистию с начала года Фото пресс-службы МОБТИ

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С начала года БТИ Подмосковья оформило свыше двух тысяч заказов на гаражную амнистию. Это позволяет жителям в упрощенной форме оформить постройку в собственность.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, процедуру значительно упростили. Так, в прошлом году заработали онлайн-сервис на официальном сайте БТИ и мобильный офис, который курсирует по всему региону.

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«Кроме этого, специалисты БТИ Московской области ежедневно проводят встречи с жителями, отвечая на их вопросы и помогая в решении проблем. Все это уже сейчас показывает достойные результаты: с начала 2023 года на регистрацию гаражей и участков под ними в рамках гаражной амнистии оформлено более двух тысяч заказов. И это только начало», — отметили в ведомстве.

Для оформления гаражной амнистии нужно подать необходимый пакет документов, отправить их на согласование в администрацию и дождаться регистрации права собственности в Росреестре.

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