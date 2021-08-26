Жители Подмосковья подали почти 70 тысяч заявок на заключение комплексных договоров по газу

Социальная газификация продолжается в Московской области. Основные итоги работы и планы на будущее обсудили на заседании регионального штаба по реализации президентского проекта под руководством вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

Кроме глав городских округов в заседании приняли участие старосты населенных пунктов. На этой неделе для участия в обсуждении приехали представители из Орехово-Зуева.

Евгений Хромушин отметил, что по программе уже догазифицировали 52 населенных пункта. До конца этого года газ придет на участки 97 тысяч жителей Подмосковья.

«У нас высокий спрос жителей на социальную газификацию, поступило уже 69 тысяч заявок на заключение комплексных договоров, половина заявок принята по каналам электронной связи», — уточнил Хромушин.

Он добавил, что за последние полмесяца число заключенных с жителями комплексных договоров увеличилось в полтора раза и составило более шести тысяч.

«На реализацию поручения президента у нас осталось 16 месяцев, по плану почти треть программы должна быть исполнена к концу этого года: будут газифицированы 1,1 тысячи населенных пунктов, где расположено 28 тысяч домовладений, в которых проживают более 97 тысяч жителей», — рассказал Хромушин.

Вице-губернатор отметил, что для решения задачи нужно наладить эффективное взаимодействие с жителями. Для этого в регионе регулярно проводят заседания с участием собственников участков.

Евгений Хромушин заявил, что газификация проводится по графику. В ста населенных пунктах «Мособлгаз» занимается проектными работами, в 241 населенном пункте идут строительные работы.

«Пуски газа прошли в 830 домовладениях, по президентскому проекту газом уже пользуются более двух тысяч жителей», — заключил вице-губернатор.

До 2023 года в Московской области по президентской программе газифицируют свыше 115 тысяч домовладений, голубое топливо придет в дома к 300 тысячам жителей.