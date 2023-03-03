Подмосковье 03 марта 2023, 11:08 Жители Подмосковья подали онлайн 7 тысяч заявок на условно разрешенный вид использования земли и построек

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Услугу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или постройки оптимизировали в Подмосковье. Теперь онлайн-сервис может проверять, не было ли заявление подано ранее, рассказали в Мингосуправления региона.

Как рассказала глава ведомства Надежда Куртяник, оптимизация онлайн-услуг позволяет сократить количество ошибок и отказов.

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«Электронные услуги в сфере недвижимости и земли становятся удобнее. Получение необходимой информации переводится в автоматический режим, в онлайн-формы внедряются умные сервисы», — отметила она.

Вид разрешенного использования участков определяет, что можно построить на территории. Услугу перевели в онлайн в 2019 году, за это время ей воспользовались около семи тысяч человек.

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