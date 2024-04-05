Подмосковье 05 апреля 2024, 13:30 Жители Подмосковья подали более 60 тысяч транспортных заявок через «Госуслуги» с начала года Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья получил свыше 61 тысячи заявлений через региональный портал с начала года. Самой востребованной услугой стало обслуживание карт «Стрелка».

Как рассказали в министерстве, в электронном виде доступно 18 видов услуг по транспорту и дорогам. Это позволяет быстро и удобно оформить документы без посещения МФЦ.

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С начала года жители воспользовались электронным обслуживанием карт «Стрелка» 35 тысяч раз. Еще более 20 тысяч запросов поступило на получение разрешения на работу такси.

В этом году на портале также оптимизировали согласование схемы транспортного обслуживания территории, что позволило сократить количество отказов и упростить процедуру. В ближайшее время в электронный вид переведут согласование предоставления земельного участка.

Для удобства ползователей ведомство еженедельно проводит тематические вебинары.

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