Подмосковье 27 января 2023, 14:27 Жители Подмосковья подали более 14 тысяч заявлений на земельные и имущественные услуги с начала года

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С начала 2023 года жители Московской области подали свыше 14,5 тысячи госуслуг по земле и имуществу. Большинство из них касалось вопросов по перераспределению земель. На эту услугу поступило 3 тысячи запросов.

Второй по популярности услугой стало предварительное согласование предоставления участков земли — за ней обратились свыше 2,5 тысячи жителей Подмосковья. Более 1,8 тысячи заявлений поступило на предоставление земли в аренду и собственность без торгов.

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«Благодаря электронному формату взаимодействия и работе 24/7 прием документов на госуслуги земельно-имущественного блока не прекращался и в новогодние дни», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Министр подчеркнула, что перевод услуги в цифровой формат позволил сократить сроки ее предоставления в два раза. Более того, некоторые вопросы могут решить за сутки. Средний срок получения услуги не превышает 15 рабочих дней.

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