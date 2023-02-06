Подмосковье 06 февраля 2023, 12:10 Жители Подмосковья подали 6 тысяч заявок на разрешение на такси с начала года

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Жители Подмосковья обратились за получением разрешением на такси около шести тысяч раз с начала года. Всего за время действия онлайн-услуги ей воспользовались более 370 тысяч раз. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

«В Подмосковье цифровые разрешения на деятельность легкового такси начали выдавать с 2020 года. За это время на региональном портале подано более 370 тысяч заявлений. В новом году услугой воспользовались уже порядка шести тысяч раз», — сообщилаглава министерства Надежда Куртяник.

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Получить разрешение на работу такси могут предприниматели и юридические лица. Подать заявление они могут через чат-бот, который заработал в июле прошлого года.

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«Онлайн-помощник отвечает на вопросы о такси, необходимых документах и сроках предоставления услуги», — отметила Надежда Куртяник.

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