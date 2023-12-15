Подмосковье 15 декабря 2023, 13:10 Жители Подмосковья подали 4 тысячи заявок на льготное подключение газа с начала года Фото: unsplash.com

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С начала года власти Московской области одобрили четыре заявок на льготное подключение газа. Его реализуют в рамках президентской программы «Социальная газификация». Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики.

«Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы по подведению газа от забора до газоиспользующего оборудования в доме, а также покрывает стоимость оборудования до 80 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

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Министра энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что газ до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы, подводится бесплатно. Он добавил, что Подмосковье стало первым регионом в России, где началась социальная газификация. Проект по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Заявку можно подать через сайт Р ПГУ. Обязательными условиями являются оформленное право собственности на дом и постоянная прописка в нем. Льготой смогут воспользоваться семьи, получающие пособия на ребенка до 16 лет, семьи пенсионеров и одиноко проживающие пожилые люди с доходом до 1,5 прожиточного минимума, труженнники тыла, инвалиды ВОВ, вдовы ВОВ, ветераны боевых действий и другие — всего 10 категорий.

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