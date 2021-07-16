Жители Подмосковья подали онлайн 13 тысяч заявок на подведение газа к дому

В Московской области продолжается социальная газификация. Жителям бесплатно проводят газ до границы участков. Чтобы провести голубое топливо в дом, нужно заключить комплексный договор. Заявки на него онлайн подали уже 13 тысяч жителей. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Мособлгаз».

Жители Московской области подали 13 тысяч заявок на комплексный договор социальной газификации на сайте «Мособлгаза». Специалисты обрабатывают все заявления и включают их в список.

Все, кто заключит договор, сможет провести газ в дом, остальным же голубое топливо проведут только до границы участка, сделают это бесплатно в рамках президентской программы.

Договор с «Мособлгазом» включает в себя технологическое присоединение, работы по проектированию и строительству газопровода внутри участка, покупку газового оборудования на выбор, поставку газа и техническое обслуживание всех приборов.

Для удобства жителей подачу заявок организовали онлайн. Сделать это можно на интерактивной карте. Статус заявления можно отслеживать в личном кабинете, в разделе «Услуги».

Менеджер компании позвонит вам в течение 10 дней, чтобы уточнить данные.