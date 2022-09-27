Подмосковные инспекторы ГУСТ назвали обратную связь с жителями главным ориентиром в работе | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 17:52 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковные инспекторы ГУСТ назвали обратную связь с жителями главным ориентиром в работе

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За сентябрь ГУСТ получил несколько тысяч обращений. Среди них как жалобы и предложения, так и благодарности за работу. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Аипова.

Кроме утвержденных регламентов для ГУСТ важна обратная связь жителей и их общение с инспекторами.

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«Нам особенно важно получать предложения и благодарности жителей о нашей работе, знать, что активные граждане лично знакомы с инспекторами ГУСТ и ценят наш труд», — сказала она.

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Как рассказали в ГУСТ, жительница Электроуглей отправила благодарственное письмо на имя президента, в котором выразила признательность за качественное содержание территорий и поддержание порядка в городе. Светлана Аипова отметила, что это мотивирует инспекторов работать еще лучше.

Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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