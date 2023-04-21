Подмосковье 21 апреля 2023, 14:18 Жители Подмосковья отправили свыше 450 портретов ветеранов для размещения в автобусах к 9 Мая Минтранс Подмосковья

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«Мострансавто» проведет акцию «Бессмертный полк» в автобусах. В них разместят портреты героев Великой Отечественной войны. Жители региона уже прислали свыше 450 фотографий.

Как рассказали в Минтрансе, снимки разместят в автобусах с 9 по 13 мая. Прием портретов продлили на несколько дней.

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«Мы благодарим жителей Подмосковья, которые прислали нам фотографии своих родственников. Некоторые письма сопровождались трогательными рассказами о близких людях», — сообщили в компании.

Фотографии также разместят на информационных ресурсах «Мострансавто». Кроме того, в автобусах будут показывать видеоролики с информацией о героях. Их продемонстрируют на 400 медиаэкранах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе военно-патриотического клуба «Илья Муромец». В прошлом году благодаря работе 113 отрядов удалось обнаружить и похоронить тела 217 солдат.

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