Подмосковье 27 ноября 2023, 13:14 Жители Подмосковья отправили почти 9 тысяч вызовов в службу спасения через мобильное приложение за год Unsplash

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Служба спасения запустила мобильное приложение «112 МО» летом 2017 года. Только в этом году жители направили около девяти тысяч обращений данным способом.

С помощью приложения можно не только вызвать экстренные службы, но и пригласить врача на дом, отследить маршрут бригады скорой помощи и ознакомиться с правилами поведения в случае ЧС.

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В августе текущего года служба спасения добавила дополнительные функции: появилась возможность оформить ДТП по европротоколу, узнать местонахождение пропавшего родственника и многое другое.

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