Подмосковье 02 марта 2023, 17:54 Жители Подмосковья отправили 110 обращений в Минстрой в феврале

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Минстройкомплекса Подмосковья получил 110 обращений жителей в феврале. Они касались расселения аварийных домов и строительства социальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Большинство вопросов министерство получило о сроках и механизмах расселения аварийных домов. Это 99 обращений. Еще 11 касались строительства социальных объектов.

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«Все обращения рассмотрены профильными подразделениями ведомства, заявителям направлены ответы в установленные сроки», — заявили в ведомстве.

Всего с начала года Минстройкомплекса получил 260 обращений жителей, большинство из которых касались расселения ветхих домов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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