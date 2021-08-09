09 августа 2021, 16:17
Почти 19 тысяч жителей Подмосковья отдохнули по бесплатным путевкам в санаториях
Отдохнуть в санаториях по бесплатным путевкам успели уже почти 19 тысяч жителей Подмосковья. В этом сезоне они побывали на курортах Краснодарского края, Крыма, Минеральных Вод.
Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.
В ближайшее время девять тысяч льготников поедут на оздоровление в санатории
Ирина Каклюгина.
Она объяснила, что это федеральные и областные льготники, дети-инвалиды. Путевки на санаторно-курортное лечение им предоставляют по медицинским показаниям.
Подробности об этой льготе можно узнать на портале госуслуг, в разделе «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками».