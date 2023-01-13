13 января 2023, 17:00
Жители Подмосковья оставили свыше 800 заявок на установку видеокамер до дворах за год
Жители Подмосковья оставили 876 сообщений с просьбой установить камеры видеонаблюдения за год. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности.
Всего за год ЦУР получил 2555 обращений по теме безопасности в 2022 году. Из них 876 касались установки видеокамер, еще 507 человек поинтересовались, установлена ли система видеонаблюдения по тому или иному адресу. Еще 503 жалобы касались объявлений о продаже наркотиков, все их оперативно удалили. На блокировку Роскомнадзора направили 65 ресурсов.
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Активнее всего в ЦУР обращались жители Балашихи, Ленинского округа и Дмитрова. Они написали 560 сообщений.
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