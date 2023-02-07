Подмосковье 07 февраля 2023, 12:16 Жители Подмосковья оставили свыше 500 жалоб на чистоту и порядок по телефону горячей линии за январь

Читать 360tv в

Главное управление содержания территорий Подмосковья получило 523 обращения от жителей по телефону горячей линии за январь. Они также обращались по законодательным вопросам и для решения других проблем.

Глава ведомства Светлана Аипова, что сотрудники отдела контроля за рассмотрение обращений берут в работу все заявки и дают ответ на вопросы максимально быстро.

Реклама

«Если случай нестандартный, коллеги подготавливают необходимую информацию, чтобы перезвонить через некоторое время и дать жителям развернутый ответ», — добавила она.

Реклама

Светлана Аипова отметила, что телефон горячей линии находится на сайте ведомства. Обратиться в ГУСТ также можно через канал в Telegram и соцсети.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».