Подмосковье 20 января 2023, 12:43 Жители Подмосковья оставили свыше 200 благодарностей жилищным инспекторам с начала января

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Главное управление содержания территорий Подмосковья получило свыше 200 благодарностей от жителей с начала года. Они высоко оценили профессионализм инспекторов.

По словам главы ведомства Светланы Аиповой, жители региона часто оставляют обратную связь о работе инспекторов. Больше всего благодарностей с начала года оставили жители Чехова, они отправили 29 писем. Еще по 25 пришло из Балашихи и Реутова и 17 из Можайска.

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«Мы очень ценим такую обратную связь, ведь именно положительные отзывы граждан являются главным показателем эффективности нашей работы», — сказала глава ГУСТ.

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