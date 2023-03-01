01 марта 2023, 10:37
Жители Подмосковья оставили свыше 16 тысяч положительных отзывов о работе МФЦ с начала года
Жители Подмосковья могут не только оценить качество услуг в МФЦ, но и оставить комментарии о работе офисов. Так, сотрудники центра получили свыше 16 тысяч положительных отзывов с начала года. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.
Как рассказала глава ведомства Ирина Каклюгина, чаще всего жители благодарили сотрудников за профессионализм и отзывчивость.
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«Качество работы МФЦ Подмосковья всегда находится под контролем. Чтобы узнать мнение жителей, проводятся опросы, а специалисты центров регулярно повышают свою квалификацию», — отметила она.
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Оценить работу сотрудников МФЦ помогают онлайн-опросы. Пройдя их, жители могут оставить комментарий в свободной форме.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
МФЦ
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