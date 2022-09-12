Свыше 3 тысяч проблемных вопросов по ЖКУ решили за неделю в Подмосковье | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 14:02 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 3 тысяч проблемных вопросов по ЖКУ решили за неделю в Подмосковье

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Госжилинспекция Подмосковья обработала в областном Центре управления регионом (ЦУР) свыше 7,5 тысячи обращений жителей за неделю. Более трех тысяч заявок получило статус закрытых, то есть выполненных.

Число обращений в ЦУР выросло по сравнению с предыдущей неделей на 16%. Чаще оставляли заявки жители 38 муниципалитетов. Вместе с тем в 18 городских округах продолжается снижение числа жалоб на жилищно-коммунальные проблемы. Количество обращений значительно уменьшилось в Дзержинском (-55%), Волоколамском (-33%) и Рузском городских округах, а также в Протвине (-29%) и Бронницах (-25%). Напротив, увеличили активность жители Электрогорска, Зарайска, Шаховской и Серебряных Прудов.

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Среди жалоб по-прежнему лидируют уборка подъездов (699 обращений), работа лифтов (543) и освещение входных групп (372).

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«Направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал. Это оперативный способ решения практически любых жилищно-коммунальных проблем. Управляющая организация обязана в течение 24 часов принять заявку и исполнить ее в установленные сроки. Качество проведенных работ должен согласовать заявитель», — напомнила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

12 сентября в Подмосковье начался отопительный сезон. Тепло придет в социальные учреждения региона — школы, больницы, детские сады. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на заседании правительства.

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