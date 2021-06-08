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    08 июня 2021, 16:21

    Жители Подмосковья оставили 65 тысяч предложений о благоустройстве парков в лесах

    Анастасия Аброськина

    В этом году в Подмосковье запустят большой проект по благоустройству «Парки в лесу». Он позволит улучшить природные зоны с учетом мнений жителей. Для этого на «Доброделе» провели опрос, который собрал свыше 65,5 тысячи поступивших от них идей.

    Жители Подмосковья оставили 65 тысяч предложений о благоустройстве парков в лесах | Изображение 1

    Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, завершился сбор предложений по улучшению облика лесопарков.

    В Подмосковье большое количество зеленых природных зон. И с этого года по поручению губернатора Андрея Воробьева мы запустим масштабный проект „Парки в лесу“

    Михаил Хайкин.

    За пять лет преобразят 50 лесных пространств. Их облагородят, сделав комфортнее и безопаснее.

    В этом году работы проведут в девяти местах. Среди них будут городской лес в Домодедове, парк с лыжероллерной трассой в Можайске, Кузьминский парк в Котельниках, Пестовский парк в Балашихе.

    Жители Подмосковья оставили 65 тысяч предложений о благоустройстве парков в лесах | Изображение 2

    «А основная особенность в благоустройстве лесных мест — это минимальное вмешательство в природу. При благоустройстве лесопарков важно не только создать оптимальные условия для комфортного отдыха, но и сохранить среду», — сказал Хайкин.

    После благоустройства в лесопарках появятся велосипедные дорожки, прокат спортивного инвентаря, лавочки и не только.