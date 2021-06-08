Жители Подмосковья оставили 65 тысяч предложений о благоустройстве парков в лесах

В этом году в Подмосковье запустят большой проект по благоустройству «Парки в лесу». Он позволит улучшить природные зоны с учетом мнений жителей. Для этого на «Доброделе» провели опрос, который собрал свыше 65,5 тысячи поступивших от них идей.

Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, завершился сбор предложений по улучшению облика лесопарков.

В Подмосковье большое количество зеленых природных зон. И с этого года по поручению губернатора Андрея Воробьева мы запустим масштабный проект „Парки в лесу“ Михаил Хайкин.

За пять лет преобразят 50 лесных пространств. Их облагородят, сделав комфортнее и безопаснее.

В этом году работы проведут в девяти местах. Среди них будут городской лес в Домодедове, парк с лыжероллерной трассой в Можайске, Кузьминский парк в Котельниках, Пестовский парк в Балашихе.

«А основная особенность в благоустройстве лесных мест — это минимальное вмешательство в природу. При благоустройстве лесопарков важно не только создать оптимальные условия для комфортного отдыха, но и сохранить среду», — сказал Хайкин.

После благоустройства в лесопарках появятся велосипедные дорожки, прокат спортивного инвентаря, лавочки и не только.