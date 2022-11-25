Подмосковье 25 ноября 2022, 12:25 Жители Подмосковья оставили 6 тысяч предложений по новому использованию освобожденных от недостроев участков

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Парки, детские площадки, зоны отдыха и другие объекты возведут на месте снесенных недостроев по выбору жителей Подмосковья. Голосование продолжается на портале «Добродел».

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«В конце октября мы запустили сбор предложений от жителей по использованию участков, которые освободились после сноса недостроев и аварийных объектов. Каждый желающий может сообщить, что он хотел бы увидеть на этой территории», — сказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Подано уже более шести тысяч предложений. Пользователи отметили, что предпочли бы детские или спортивные площадки, парки, скверы, автомобильные парковки и другие объекты. Активнее других голосуют жители Пушкинского округа — они внесли уже 812 предложений. Химчане поделились 603 идеями, ступинцы 578 раз написали о своих пожеланиях.

На карте портала «Добродел» доступно к выбору более 1000 площадок, очищенных после сноса аварийных и недостроенных зданий. Сбор предложений по их использованию продлится до 28 февраля 2023 года.

Работа по ликвидации аварийных домов продолжается в регионе. Недавно снесли еще два ветхих здания в Щелкове — на Пионерской и Первомайской улицах. Вопрос с недостроями должен стоять на контроле в каждом городском округе Подмосковья — об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что проблему подобных объектов нужно решать так, чтобы это не вызывало беспокойства жителей.

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