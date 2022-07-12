Жители Подмосковья определят ЖК для запуска нового сервиса по заказу автобусов

На портале «Добродел» продолжается голосование за организацию сервиса пассажирских перевозок по требованию «НамПоПути». За две недели эту идею поддержали более 12 тысяч жителей региона.

«НамПоПути» дополнит систему общественного транспорта и упростит жителям густонаселенных жилых комплексов путь до метро и железнодорожных станций. Система позволит планировать свои поездки заранее и заказывать автобус через мобильное приложение там, где будет работать «НамПоПути». Голосование за право быть включенным в зону действия сервиса проводится на портале «Добродел», где уже проголосовали порядка 12 тысяч человек. Пользователи могут выбрать один из 95 предложенных жилых комплексов, которые удобно просмотреть на интерактивной карте.

«Наиболее активно за запуск сервиса голосуют жители Ленинского округа, Мытищ и Наро-Фоминска», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

ЖК, набравшие наибольшее количество голосов, будут претендовать на организацию нового транспортного сервиса «НамПоПути». Предполагается, что это значительно улучшит транспортную доступность густонаселенных микрорайонов Подмосковья.

Голосование на портале «Добродел» продлится до 31 июля. Каждый житель может отдать свой голос только за один из предложенных ЖК, при этом можно оставлять комментарий и поддерживать предложения других пользователей.

Несколько дней назад сервис «НамПоПути» был запущен в тестовом режиме в Красногорске. Для заказа автобуса жители используют мобильное приложение «Транспорт Подмосковья». Стоимость одной поездки составляет 41 рубль.