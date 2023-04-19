Подмосковье 19 апреля 2023, 13:45 Жители Подмосковья оплатили более 55% поездок в автобусах «Мострансавто» банковскими картами с начала года Минтранс Подмосковья

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В «Мострансавто» назвали самый популярный способ оплаты проезда в автобусах компании. С начала года пассажиры оплатили свыше 55% всех проездов банковской картой, совершив почти 31,5 миллиона транзакций.

Чаще всего банковскими картами проезды оплачивали на маршрутах № 344 Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро «Ховрино»), № 22 станция Пушкино — Ивантеевка (микрорайон Детская) и № 348 Лыткарино (Автостанция) — метро «Котельники».

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Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» пассажиры оплатили более 25,5 миллиона поездок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными проектами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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