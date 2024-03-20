Подмосковье 20 марта 2024, 13:40 Жители Подмосковья оплатили более 2 миллионов коммунальных платежей через СБП с начала года Unsplash

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Оплатить коммунальные счета в Московской области можно разными способами. Все чаще абоненты МосОблЕИРЦ выбирают Систему быстрых платежей, где нет банковской комиссии.

Всего с начала года клиенты Единого расчетного центра совершили через СБП более двух миллионов коммунальных платежей. Сделать это можно на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении или через электронную почту. Также оплатить квитанции можно через QR-код, в терминалах и онлайн-сервисах банков.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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