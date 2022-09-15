Жители Подмосковья оформили свыше миллиона медицинских справок онлайн | 360°

Все новости

Власть

15 сентября 2022, 12:25

Россия увеличит упавший после пандемии товарооборот с Туркменией

Эксклюзив

15 сентября 2022, 12:19

Путин и Си Цзиньпин наметят ключевые направления для сотрудничества в экономической сфере на полях ШОС

Реклама

Подмосковье

15 сентября 2022, 12:08

Фермерам Подмосковья напомнили о симптомах бруцеллеза и гриппа птиц

Общество

15 сентября 2022, 12:05

Названа дата похорон главного редактора «Комсомольской правды» Сунгоркина

Эксклюзив

15 сентября 2022, 12:03

Политолог объяснил глупость плана ЕС и США давить на страховщиков судов с российской нефтью

Подмосковье

15 сентября 2022, 12:02

Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль показов электротеатра «Станиславский»

Мир

15 сентября 2022, 12:00

Власти Кривого Рога подорвали дамбу из-за подъема воды в Ингульце

Подмосковье

15 сентября 2022, 11:46

Мемориальную доску Владимиру Соломатину открыли на Спортивной улице в Дзержинском

Власть

15 сентября 2022, 11:46

Кремль не стал возлагать надежд на нового посла США в России

Подмосковье

15 сентября 2022, 11:04

Жители Подмосковья оформили свыше миллиона медицинских справок онлайн

Читать 360tv в

Жители Подмосковья могут получить четыре вида медицинских справок из дома по проекту «Онлайн-поликлиника». Так уже оформили свыше миллиона документов, рассказала первый зампред правительства Светлана Стригункова.

Онлайн можно получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными для абитуриентов, для получения путевки на санаторно-курортное лечение и для детского лагеря. Светлана Стригункова отметила, что перевод услуги в электронный формат сделал ее удобной и быстрой.

Реклама

«Цифровизация здравоохранения — важная для нас задача. Оформление справок онлайн — это удобно, поскольку необходимый документ можно получить в несколько кликов. Справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг», — отметила зампред.

Реклама

Получить справку можно через «Госуслуги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья получили 1,3 тысячи аппаратов с начала года.

Больницы

Госуслуги

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама