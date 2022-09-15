Жители Подмосковья оформили свыше миллиона медицинских справок онлайн | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 11:04 Поделиться Telegram

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Viber Жители Подмосковья оформили свыше миллиона медицинских справок онлайн

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Жители Подмосковья могут получить четыре вида медицинских справок из дома по проекту «Онлайн-поликлиника». Так уже оформили свыше миллиона документов, рассказала первый зампред правительства Светлана Стригункова.

Онлайн можно получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными для абитуриентов, для получения путевки на санаторно-курортное лечение и для детского лагеря. Светлана Стригункова отметила, что перевод услуги в электронный формат сделал ее удобной и быстрой.

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«Цифровизация здравоохранения — важная для нас задача. Оформление справок онлайн — это удобно, поскольку необходимый документ можно получить в несколько кликов. Справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг», — отметила зампред.

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Получить справку можно через «Госуслуги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья получили 1,3 тысячи аппаратов с начала года.

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