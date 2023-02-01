Подмосковье 01 февраля 2023, 16:39 Жители Подмосковья оформили свыше 75 тысяч электронных социальных сертификатов за год Публичное достояние

Читать 360tv в

В Московской области более 53 тысяч взрослых и почти 23 тысячи школьников воспользовались услугой оформления электронного соцсертификата на общую сумму более двух миллиардов рублей в 2022 году. Об этом сообщила министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

«Благодаря синхронизированной работе государственных информационных систем Московской области процесс получения социального сертификата стал быстрым и удобным. Система электронного документооборота выстроена максимально клиентоориентированно — определена последовательность действий, при которой комфортно работать и исполнителям, и потребителям услуг», — отметила Наталия Масленкина.

Реклама

Министр уточнила, что в прошлом году услугами соцобслуживания на дому по электронному сертификату воспользовались более 52 тысяч жителей региона на сумму 1,9 миллиарда рублей. При этом больше половины средств получили негосударственные организации.

Также в начале июня 2022 года в Подмосковье появилась возможность оформить электронный соцсертификат по направлению детского туризма. За период с июня по декабрь сертификатом воспользовались 22 864 школьника на общую сумму около 160 миллионов рублей.

Московская область на сегодняшний день является единственным регионом, который полностью перевел предоставление услуг по социальным сертификатам в электронный формат, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил следить за эффективностью цифрового оборудования в поликлиниках региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».