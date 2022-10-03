Свыше 6,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье за год | 360°

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Свыше 6,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье за год

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Жители Подмосковья могут получить рецепты на льготные лекарства в электронном виде с сентября 2021 года. За это время услугой воспользовались свыше 6,6 миллиона раз. Об этом сообщила первый зампред правительства Светлана Стригункова.

За неделю в Подмосковье оформляют около 120 тысяч электронных рецептов. Их выдает лечащий врач. Чтобы получить лекарство, нужно назвать свои данные в аптеке. С марта этого года оформить рецепт можно также через телемедицинский центр.

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«Врач оформит необходимый документ дистанционно, в рамках онлайн-консультации. Подобным образом выдано уже более 14 тысяч электронных рецептов. Подмосковье — первый регион в России, где стала доступна данная услуга», — рассказала зампред.

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Получить льготное лекарство можно в аптеках сети «Мособлмедсервис», назвав имя, дату рождения, номер полиса ОМС или СНИЛС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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