Жители Подмосковья оформили свыше 250 тысяч «Пушкинских карт»

Молодежь Подмосковья продолжает активно пользоваться «Пушкинскими картами». Их уже оформили более 250 тысяч человек.

Баланс карты в этом году составил пять тысяч рублей. С начала года их владельцы купили более 28 тысяч билетов, из которых 15 тысяч — в театры, более трех тысяч — в кино и почти три тысячи — в музеи, поделилась вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Оформить карту могут молодые люди от 14 до 22 лет, а средства можно потратить на посещение культурных мероприятий. «Пушкинская карта» действует по всей стране, а получить ее можно через портал госуслуг.

К программе присоединилось 249 учреждений Подмосковья. Это 25 театров, 52 музея, пять концертных залов, шесть библиотек, 28 кинотеатров и 104 дома культуры. До конца года этот список пополнит еще 40 организаций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с выпускниками подмосковных школ. На неформальной встрече они обсудили свои мечты о будущем.