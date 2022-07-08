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    08 июля 2022, 13:09

    Жители Подмосковья оформили свыше 250 тысяч «Пушкинских карт»

    Александра Перепечаева

    Молодежь Подмосковья продолжает активно пользоваться «Пушкинскими картами». Их уже оформили более 250 тысяч человек.

    Жители Подмосковья оформили свыше 250 тысяч «Пушкинских карт»

    Баланс карты в этом году составил пять тысяч рублей. С начала года их владельцы купили более 28 тысяч билетов, из которых 15 тысяч — в театры, более трех тысяч — в кино и почти три тысячи — в музеи, поделилась вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

    Оформить карту могут молодые люди от 14 до 22 лет, а средства можно потратить на посещение культурных мероприятий. «Пушкинская карта» действует по всей стране, а получить ее можно через портал госуслуг.

    К программе присоединилось 249 учреждений Подмосковья. Это 25 театров, 52 музея, пять концертных залов, шесть библиотек, 28 кинотеатров и 104 дома культуры. До конца года этот список пополнит еще 40 организаций.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с выпускниками подмосковных школ. На неформальной встрече они обсудили свои мечты о будущем.