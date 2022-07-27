Жители Подмосковья оформили почти 3,5 тысячи медсправок онлайн

Проект «Онлайн-поликлиника» дал возможность жителям региона получить четыре вида медицинских справок онлайн. Это документ об отсутствии контактов с инфекционными больными, справки 086/у для абитуриентов, 070/у для получения путевок в санаторий и 079/у для детского лагеря.

Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что такой способ оформления справок удобен, ведь теперь для этого не надо выходить из дома.

«Через несколько дней справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг. В Подмосковье оформлено онлайн почти 3,5 тысячи справок», — добавила Стригункова.

Получить справку об отсутствии контактов с больными можно при отсутствии инфекционных заболеваний. Форму 086/у выдадут, если школьник прошел профосмотр в течение года. Справка 070/у выдается при наличии показаний для санаторно-курортного лечения, а 079/у — детям, направляющимся в лагеря.

Воспользоваться услугой можно на «Госуслугах».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о переводе более чем 200 госуслуг в онлайн-формат.