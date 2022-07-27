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    27 июля 2022, 10:15

    Жители Подмосковья оформили почти 3,5 тысячи медсправок онлайн

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Проект «Онлайн-поликлиника» дал возможность жителям региона получить четыре вида медицинских справок онлайн. Это документ об отсутствии контактов с инфекционными больными, справки 086/у для абитуриентов, 070/у для получения путевок в санаторий и 079/у для детского лагеря.

    Жители Подмосковья оформили почти 3,5 тысячи медсправок онлайн

    Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что такой способ оформления справок удобен, ведь теперь для этого не надо выходить из дома.

    «Через несколько дней справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг. В Подмосковье оформлено онлайн почти 3,5 тысячи справок», — добавила Стригункова.

    Получить справку об отсутствии контактов с больными можно при отсутствии инфекционных заболеваний. Форму 086/у выдадут, если школьник прошел профосмотр в течение года. Справка 070/у выдается при наличии показаний для санаторно-курортного лечения, а 079/у — детям, направляющимся в лагеря.

    Воспользоваться услугой можно на «Госуслугах».

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о переводе более чем 200 госуслуг в онлайн-формат.