Подмосковье 08 декабря 2023, 11:27 Жители Подмосковья оформили почти 150 тысяч медсправок онлайн с начала года Unsplash

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Жители Московской области могут оформить девять видов справок электронно с помощью сервиса «Онлайн-поликлиника». С начала года данной возможностью воспользовались почти 150 тысяч раз.

В рамках проекта заказать можно справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку 086/у для абитуриентов, справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение — 070/у, справку для детского лагеря — 079/у и другие.

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«Для удобства жителей мы перевели ряд справок в цифровой вид. Теперь для того, чтобы оформить справку нет необходимости посещать поликлинику. Кроме того, такой документ не помнется и не потеряется, так как он будет храниться в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг „Здоровье“», — заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Отмечается, что сертификат о профилактических прививках и справка для спортивных секций формируется автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в Московской области признали одной из лучших в России.

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