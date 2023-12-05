Подмосковье 05 декабря 2023, 11:45 Жители Подмосковья оформили онлайн свыше 120 тысяч госуслуг за неделю Unsplash

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За неделю жители Подмосковья подали свыше 122 тысяч заявлений на региональном портале госуслуг. Из них 25,4 тысячи — через цифровые МФЦ.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, за неделю жители подали 24,6 тысячи заявлений на запись в кружки и секции, 19,4 тысячи — на выписку из домовой книги, 9,2 тысячи — на замену социальной карты, шесть тысяч — на признание нуждающимся в соцобслуживании и 3,8 тысячи — на выдачу повторных свидетельств.

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Всего на региональном портале доступно свыше 300 госуслуг. Их можно получить с любого устройства с выходом в интернет, а также в цифровых зонах МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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