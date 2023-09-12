Подмосковье 12 сентября 2023, 13:23 Жители Подмосковья оформили онлайн свыше 100 тысяч справок с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Жители Подмосковья оформили удаленно свыше 100 тысяч медицинских справок с начала года. При помощи проекта «Онлайн-поликлиника» можно заказать девять видов документов.

Как рассказали в Минздраве, жители могут оформить онлайн справки 086/у для абитуриентов, 070/у для получения путевок в санаторий, 079/у для детских лагерей и другие. По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, перевод услуг в цифровой формат позволяет жителям сэкономить время.

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«Медсправка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг „Здоровье“. Всего с начала года онлайн оформлено уже более 100 тысяч медицинских справок, самая популярная — справка об отсутствии контактов», — сказала она.

В ведомстве добавили, что сертификат о профилактических прививках и справка для спортивной секции формируются автоматически и доступны для скачивания сразу после оформления.

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