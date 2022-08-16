Жители Подмосковья оформили онлайн почти 11 тысяч медсправок

Жители Московской области могут получить четыре вида медицинских справок онлайн. Это возможно сделать на портале госуслуг в рамках проекта «Онлайн поликлиника». Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Среди справок, которые можно оформить онлайн — справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение 070/у, а также справка для детского лагеря 079/у.

«Мы продолжаем развивать цифровые услуги в здравоохранении региона. Так, для получения медицинских справок нет необходимости тратить время на дорогу и посещать поликлинику. Оформить необходимые документы можно на региональном портале госуслуг, не выходя из дома. Они появятся в личном кабинете пациента через несколько дней. В Подмосковье уже оформлено почти 11 тысяч справок онлайн», — сказала Светлана Стригункова.

Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными не требует предварительного осмотра специалистом и выдается на основании отсутствия зафиксированных инфекционных заболеваний по адресу проживания. Справку по форме 086/у можно получить онлайн, если в течение года школьник прошел профилактический осмотр. Справка 070/у оформляется при наличии ранее подтвержденных показаний на санаторно-курортное лечение и посещения врача в течение 1 года. Справка 079/у выдается детям, отправляющимся в летний оздоровительный или спортивный лагерь при условии прохождения ребенком за прошедший год профосмотра у медицинского специалиста.

Получить справку онлайн можно на региональном портале госуслуг. Чтобы ее оформить, необходимо перейти в электронной регистратуре в раздел «Справки».

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