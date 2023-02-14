Подмосковье 14 февраля 2023, 13:23 Жители Подмосковья оформили около 70 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства за год

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Жители Подмосковья могут получить электронный рецепт на льготное лекарство дистанционно. Сделать это возможно, посетив телемедицинскую консультацию с врачом. Данная услуга заработала в Московской области в марте прошлого года.

«Врач оформит необходимый документ дистанционно, в рамках онлайн-консультации. Подмосковье — первый регион в России, где стала доступна данная услуга», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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С начала действия услуги было оформлено около 70 тысяч электронных рецептов. Чтобы получить нужный препарат в аптеке, пациенту достаточно назвать свои данные. Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале «Госуслуги».

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Записаться на телемедицинскую консультацию можно на сайте или через мобильное приложение «Гостелемед».

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