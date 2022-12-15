Подмосковье 15 декабря 2022, 16:01 Жители Подмосковья оформили на «Госуслугах» более 24 тысяч справок о льготах и выплатах

Читать 360tv в

За все время в Подмосковье выдано более 24 тысяч онлайн-справок о льготах и выплатах. В Министерстве социального развития подчеркнули, что подобные бумаги предоставляются для дальнейшего получения услуг и льгот.

«Это очень удобно, все под рукой и ходить никуда не нужно. Справка будет готова в течение одного дня и придет в личный кабинет. Она подписана электронной подписью и юридически равна бумажной справке», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Реклама

Оформить и получить электронную справку можно по ссылке.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».