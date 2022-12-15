15 декабря 2022, 16:01
Жители Подмосковья оформили на «Госуслугах» более 24 тысяч справок о льготах и выплатах
За все время в Подмосковье выдано более 24 тысяч онлайн-справок о льготах и выплатах. В Министерстве социального развития подчеркнули, что подобные бумаги предоставляются для дальнейшего получения услуг и льгот.
«Это очень удобно, все под рукой и ходить никуда не нужно. Справка будет готова в течение одного дня и придет в личный кабинет. Она подписана электронной подписью и юридически равна бумажной справке», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
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Оформить и получить электронную справку можно по ссылке.
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Госуслуги
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