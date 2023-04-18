Подмосковье 18 апреля 2023, 00:30 Жители Подмосковья оформили более 400 тысяч «Пушкинских карт» с сентября 2021 года Министерство культуры и туризма Московской области

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За все время существования проекта жители Московской области оформили более 400 тысяч «Пушкинских карт». Программу лояльности для школьников и студентов запустили в сентябре 2021 года.

С начала этого года 18,5 тысячи билетов на мероприятия в Подмосковье продали по «Пушкинской карте».

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В Московской области в проекте участвуют 27 театров, 66 музеев, 17 библиотек, семь концертных организаций, 178 домов культуры и 50 кинотеатров.

Карта номиналом пять тысяч рублей позволяет бесплатно посещать разные учреждения культуры. Ее может получить любой житель страны 14-22 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.

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