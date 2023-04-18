18 апреля 2023, 00:30
Жители Подмосковья оформили более 400 тысяч «Пушкинских карт» с сентября 2021 года
За все время существования проекта жители Московской области оформили более 400 тысяч «Пушкинских карт». Программу лояльности для школьников и студентов запустили в сентябре 2021 года.
С начала этого года 18,5 тысячи билетов на мероприятия в Подмосковье продали по «Пушкинской карте».
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В Московской области в проекте участвуют 27 театров, 66 музеев, 17 библиотек, семь концертных организаций, 178 домов культуры и 50 кинотеатров.
Карта номиналом пять тысяч рублей позволяет бесплатно посещать разные учреждения культуры. Ее может получить любой житель страны 14-22 лет.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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