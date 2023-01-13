Подмосковье 13 января 2023, 12:24 Жители Подмосковья оформили более 347 тысяч «Пушкинских карт» в 2022 году

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Общее количество «Пушкинских карт», выданных жителям Московской области в 2022 году, превысило 347 тысяч. Об этом сообщили в региональном Министерстве культуры и туризма.

Подмосковные молодые люди приобрели более 264 тысяч билетов на всевозможные культурные мероприятия с помощью пластика. Чаще всего с «Пушкинской картой» ходили на спектакли, концерты, в кино и музеи.

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Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина уточнила, что за одни только новогодние праздники студентами и старшими школьниками было приобретено свыше 27 тысяч билетов по карте. Из них почти 22 тысячи пришлись на кино.

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К программе подключились уже 348 областных организаций культуры, в том числе 28 театров, 58 музеев, 159 ДК, 34 кинотеатра и 17 библиотек. Этот список будет пополняться в 2023 году, но уже сейчас перечень доступных мероприятий по программе — огромен. Это уникальные выставки, включающие мировые шедевры искусства, спектакли с участием звездных актеров, интерактивные экскурсии и сотни других поводов с пользой провести несколько часов. Самую подробную афишу всех событий можно посмотреть на главном туристическом портале региона.

«Пушкинскую карту» могут оформить все жители Подмосковья от 14 до 22 лет. Важно, что пластик будет актуален по всей России и может быть использован во время путешествия.