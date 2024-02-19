Подмосковье 19 февраля 2024, 11:13 Жители Подмосковья оформили более 275 тысяч услуг в цифровых зонах МФЦ с начала года Unsplash

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С начала года жители Московской области получили более 275 тысяч онлайн-услуг в цифровых зонах МФЦ. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

В цифровых зонах МФЦ оборудовано более 840 мест с бесплатным доступом к порталу госуслуг и сайтам ведомств. Если возникнут вопросы, клиентам помогут консультанты — они расскажут, как пользоваться сайтами или заполнять заявления.

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Компьютеры общего доступа установлены в центрах «Мои Документы», а также в отдельных помещениях. Еженедельно за онлайн-услугами через цифровые МФЦ обращаются более 40 тысяч раз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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