Подмосковье 12 декабря 2023, 12:00 Жители Подмосковья оформили 43,5 тысячи услуг в цифровых зонах МФЦ за неделю Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

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Жители Подмосковья оформили 43,5 тысячи госуслуг в цифровых зонах МФЦ за неделю. Это на 5,2 тысячи поданных заявлений больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, всего с начала года в цифровых зонах МФЦ жители оформили 1,4 миллиона госуслуг.

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Как отметили в министерстве, чаще всего в офисы приходит те, кто не имеет возможности получать онлайн-услуги. В смарт-центрах можно бесплатно воспользоваться компьютером и получить помощь консультанта. Всего в регионе открыто свыше 800 рабочих мест в МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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