Подмосковье 27 апреля 2023, 13:07 Жители Подмосковья оформили 34 разрешения на заготовку дров в марте Комитет лесного хозяйства МО

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Спрос на дрова снизился в Подмосковье и пришел в норму с наступлением тепла. В марте заявления купли-продажи оформили 34 раза.

Как рассказали в Комлесхозе, увеличение спроса на дрова характерно для зимы и первых месяцев весны. Так, в холодный сезон жители Подмосковья оформили 113 договоров купли-продажи лесных насаждений для отопления.

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«В марте жителям данная услуга оказана 34 раза. Если сравнивать с данными прошлого года, то они остались на том же уровне, ажиотажа нет», — рассказал председатель ведомства Олег Баженов.

Он отметил, что договор купли-продажи необходим для получения разрешения на заготовку древесины. Сделать это можно через «Госуслуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие наоборот начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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