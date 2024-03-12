Подмосковье 12 марта 2024, 13:15 Жители Подмосковья оформили 300 тысяч рецептов на льготные лекарства с помощью телемедицины с начала года

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Рецепт на льготное лекарство можно получить в электронном виде на приеме у врача или с помощью телемедицинской консультации. С начала года жители Подмосковья воспользовались такой возможностью более 300 тысяч раз.

«На телемедицинской консультации врач может скорректировать или продлить действующий электронный рецепт на льготное лекарство. Пациенту нет необходимости идти в поликлинику. С начала запуска проекта оформлено уже более 1,5 миллиона электронных рецептов на льготные лекарственные препараты, в том числе свыше 300 тысяч — с начала этого года», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Получив электронный рецепт, пациенту достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис». Вся информация о выписанных средствах хранится в личном кабинете на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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