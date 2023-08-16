Подмосковье 16 августа 2023, 13:49 Жители Подмосковья обратились за высокотехнологичной медпомощью более 19 тысяч раз с начала года Unsplash

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В этом году жители Подмосковья воспользовались высокотехнологичной медпомощью более 19 тысяч раз, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Для этих целей регион направил порядка 3,6 миллиарда рублей.

«Жители Московской области при заболеваниях, требующих применения сложных или уникальных методов лечения, могут получить высокотехнологичную помощь с применением новейших технологий. Это актуально в том числе при лечении онкологических заболеваний. В 2023 году жителям нашего региона с заболеваниями онкологического профиля высокотехнологичная медпомощь была оказана более 3 тысяч раз, на эти цели было выделено более 708 миллионов рублей», — подчеркнул спикер регионального парламента.

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В Подмосковье продолжается активная работа по установке современного оборудования в медучреждениях. С начала года в больницах поставили 24 аппарата видеоэндоскопической техники, а также более 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов.

Получить высокотехнологичную медпомощь могут все жители региона при наличии определенных показаний. Если ВМП входит в базовую программу ОМС, то лечащий врач передает направление на госпитализацию в профильную клинику. В других случаях документы поступают в специальную комиссию Минздрава Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душем.

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