Жители Подмосковья обратились за пособием при рождении детей свыше 16 тысяч раз с начала года | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 10:02 Жители Подмосковья обратились за пособием при рождении детей свыше 16 тысяч раз с начала года

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Жители Подмосковья обратились за пособием при рождении детей свыше 16 тысяч раз в этом году. Сделать это можно через «Госуслуги», где сервис сам рассчитает средний доход семьи для назначения выплат. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Получить пособие могут семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум, рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

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«Чтобы заполнять заявление было еще удобнее, мы внедрили в электронную форму онлайн-сервис. Если доход на каждого члена семьи окажется ниже 16 223 рублей, то можно будет продолжить заполнять заявление», — сообщила она.

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Подать заявление родители могут не позже, чем через полгода со дня рождения ребенка.

Сумма выплаты при рождении первенца составит 20 тысяч рублей, при рождении второго ребенка — 40 тысяч, третьего и последующего — 60 тысяч. Если в семье появилась двойня, то им назначал 70 тысяч рублей на каждого, а если на свет появилось трое и более детей, семья получит 300 тысяч.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о досрочной сдаче новой школы в Сергиевом Посаде. Она появится в районе деревни Зубачево и сможет принять 550 детей.