Подмосковье 26 января 2023, 11:54 Жители Подмосковья обратились за мерами социальной поддержки свыше 34 тысяч раз в 2022 году

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Министерство социального развития Подмосковья определило самые популярные вопросы, поступающие от жителей, в 2022 году.

В ведомстве сообщили, что больше всего обращений поступило по вопросам о мерах соцподдержки. Их количество составило порядка 34 тысяч. Про пособия на ребенка уточнили девять тысяч раз, а про выплаты мобилизованным — 4,5 тысячи. За указанный период также поступило свыше 2,6 тысячи обращений по трудоустройству.

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В Министерстве соцразвития Московской области напомнили, что задать интересующие вопросы можно по номеру горячей линии 122, в чатах социальной помощи «Социалка» в Telegram, а также через портал «Добродел».

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